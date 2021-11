eToro: ancora indeciso? Inizia con soli 50$

Il broker eToro da circa 15 anni è sinonimo di sicurezza e convenienza per quanti vogliono investire nel trading online. Infatti, ti offre la possibilità di fare trading con commissioni sui servizi e spread sull'eseguito molto bassi. Oltre ad essere un broker spread-only, il che significa che sulle posizioni che apri ti sarà addebitato solo lo spread senza commissioni.

Per quanto concerne la sicurezza, invece, eToro vanta ben 3 licenze per operare: CySEC, FCA e ASIC. La prima è la più diffusa tra i broker più importanti e rilasciata a Cipro. La seconda è rilasciata in Gran Bretagna dallo stesso organismo di vigilanza sulla prestigiosa Borsa di Londra. La terza è rilasciata in Australia.

Tornando all'aspetto della convenienza, il broker eToro di recente ha ridotto di un quarto il deposito minimo per operare. Se infatti fino a poco fa era di 200 euro, ora è di soli 50 euro. Un importo ben al di sotto della media dei principali competitors.

Se però non vuoi subito depositare, nessun problema! eToro ti offre la possibilità di provare la piattaforma e di fare pratica sul trading con un conto demo di ben 100mila euro virtuali! Il tutto, senza necessita di iscriverti inserendo già i tuoi dati principali. Ma con una veloce iscrizione sfruttando anche un tuo account Social.

Scopriamo altri vantaggi di fare trading con eToro, con un occhio particolare alle criptovalute. L'asset più in voga del momento grazie alla loro attraente volatilità del prezzo.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Investi in criptovalute con eToro

Ecco alcuni dei principali vantaggi di investire sulle criptovalute con eToro:

Esplora le principali criptovalute del mondo

Costruisci un portafoglio diversificato con 16 delle valute più popolari

Massima sicurezza per stare tranquillo

Nessuna commissione occulta

Ricevi un portafoglio virtuale da $100.000 per esercitarti nella tua strategia

eToro non è solo un Broker ma un Social trading

Su eToro, non fai mai trading da solo. Ma entri in un Mondo che è un vero Social Network per trader! Grazie alla funzione Social trading, infatti, potrai vedere cosa pubblicano gli altri trader e interagire con loro con i classici Like, commenti o condividere ciò che postano. A tua volta, potrai pubblicare post e fatti seguire.

Potrai così interagire con i circa 11 milioni di trader iscritti ad eToro provenienti da tutto il Mondo.

Copia i migliori trader con la funzione CopyTrader

Connettiti, condividi strategie e discuti l'andamento dei mercati con milioni di utenti. Ma non solo. Con la funzione CopyTrader™* potrai copiare automaticamente e in tempo reale i migliori investitori iscritti al broker. Così da guadagnare pur essendo un neofita del trading.

