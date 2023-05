eToro Trading: ottieni opzioni disponibili solo con questa piattaforma

Scegli eToro Trading e accedi subito alle migliori opzioni altrimenti impossibili su altri exchange con investimenti tradizionali. Apri ora un conto gratuito e goditi tutti i benefici per i trader esigenti. Investire diventa estremamente facile e molto conveniente su questa piattaforma. Acquista azioni, valute, indici e materie prime.

Grazie alle tecnologie incluse nel tuo portafoglio puoi farlo usando la leva o andando short. Tutto a portata di mano e senza alcuna fatica. Cos’è quindi il cosiddetto CFD? Letteralmente “Contratto per Differenza”, si tratta di un metodo di trading in cui un utente si impegna con un broker di CFD tramite contratto invece di acquistare direttamente l’asset sottostante.

eToro Trading è una pietra miliare in questo senso. Il tuo conto è compatibile quindi con uno degli strumenti più diffusi con cui gli investitori online negoziano valute, azioni, indici e materie prime. Il metodo CFD opera indipendentemente dal mercato, garantendo una maggiore flessibilità rispetto agli investimenti tradizionali come l’accesso ai mercati esteri, il trading con leva finanziaria, le azioni frazionate e la vendita allo scoperto.

eToro Trading: la soluzione avanzata ai tuoi investimenti

Perché possedere asset reali quando con eToro Trading puoi operare tramite CFD? Scegli la tecnologia avanzata e apri un conto su questa piattaforma eccellente. Unisciti a milioni di utenti che hanno capito i vantaggi di questo metodo molto interessante. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche che convincono molti a fare trading di CFD:

applicando la leva ottieni una maggiore esposizione con meno capitale; acquistando (long) o vendendo (short) approfitti di tutti i movimenti del mercato; diversificando facilmente investi in un’ampia varietà di mercati e strumenti.

Cosa stai aspettando? Affidati a eToro Trading, il broker multi-regolamento che gode della fiducia di milioni di utenti. In un unico portafoglio hai la possibilità di investire in azioni, indici, materie prime, criptovalute e molto altro. Proteggi anche i tuoi investimenti con una gestione avanzata del rischio tramite avvisi in tempo reale e stop loss personalizzabile. Prova tu stesso l’innovativo Copy Trader per seguire altri trader e copiare le loro transazioni automaticamente in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.