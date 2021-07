eToro Trading School, tra azioni e criptovalute

eToro non vuole soltanto offrire uno strumento utile e semplice per chi vuol far trading nel mondo delle criptovalute, ma intende realmente tendere la mano a quanti, pur esternamente incuriositi da questa opportunità (soprattutto in questi giorni di rimbalzo per il Bitcoin), temono di non essere in grado di tuffarvici con le necessarie competenze. Se vuoi iniziare una piccola attività di trading approfittando degli alti e bassi del mondo crypto o dei chiaroscuri della Borsa, insomma, la “Trading School” di eToro rappresenta un'opportunità nuova poiché mette a disposizione gli strumenti teorici e analitici con i quali leggere l'andamento dei valori e tramite i quali interpretare i migliori momenti per l'ingresso nel mercato.

eToro Trading School

La “eToro Trading School” è un'opportunità gratuita (iscriviti qui con account demo): il coach Sam North ti guida nella comprensione dei grafici e nella lettura dei trend, offrendo le giuste nozioni per una corretta analisi di rischi ed opportunità.

Tra le risorse disponibili v'è anche un ciclo di webinar di breve durata e forte intensità di nozioni, basati sugli elementi cardine del trading, lo sviluppo di un portafoglio equilibrato ed i parametri di risk management. In ogni caso è sufficiente l'iscrizione e non è richiesto alcun pagamento. L'obiettivo di eToro, infatti, è l'asservimento delle risorse formative a quella parte di utenza che nei confronti delle criptovalute ha esclusivamente una nuova curiosità, da trasformare in consapevolezza attraverso lo studio. Capire è il passaggio precedente all'investimento, fondamentale per far sì che ognuno sappia esattamente calcolare il proprio tipo di impegno in base ad ambizioni e propensione al rischio.

Criptovalute? Non solo. La Trading School di eToro apre anche ad altri tipi di asset, a partire dal tradizionale mercato azionario, offrendo così ogni tipo di opportunità per quanti stanno cercando di diversificare il proprio portafoglio attraverso scelte consapevoli, mirate e frutto delle proprie scelte (o del proprio intuito).