eToro, trimestrale d'oro e prospettive rosee

eToro ha comunicato dati trimestrali Q2 2021 estremamente positivi. Si tratta di dati doppiamente importanti: per il gruppo, ovviamente, che vede premiata la propria strategia, ma anche per l'intero settore, che vede in nomi di questo tipo gli arieti in grado di far comprendere alle masse come esistano nuovi modi di investire i propri risparmi.

eToro ha messo a segno nell'ultimo trimestre una crescita di utenti pari al 121% anno su anno, arrivando a quota 2,6 milioni; complessivamente ha maturato commissioni per 362 milioni, in crescita del 125% rispetto al 2020 e gestisce asset per oltre 9 miliardi di dollari al 30 giugno 2021.

Il successo di eToro

Numeri di questo tipo indicano il consolidarsi di un nuovo modo di pensare investimenti e portafogli: dalle azioni alle criptovalute, eToro ha dimostrato di poter diventare un punto di riferimento a livello internazionale e anche in Italia si sta ormai facendo conoscere con sempre maggior insistenza. Del resto aprire un piccolo portafoglio è ormai semplice (e cosa priva di spese, anche in versione demo), consentendo di iniziare a familiarizzare con la piattaforma per capire come investire, dove investire, quando investire. Massima libertà operativa, massima semplicità nel comprendere le dinamiche di gestione dei propri asset.

Il gruppo mantiene alte aspettative anche dal trimestre in corso: il rimbalzo del Bitcoin ed il rinnovato interesse nelle potenzialità dei cripto-asset ha riportato all'attenzione degli utenti le possibilità di investimento esistenti e questo favorisce piattaforme già solide e conosciute. eToro vede dunque rosa in prospettiva autunnale: azioni, criptovalute e ETF sono alla portata di chiunque, con pochi click, con pochi euro, e questo determina un orizzonte di consapevolezza finanziaria che spesso molti utenti non riescono a ravvedere presso intermediari, agenzie e altri modelli tradizionali.