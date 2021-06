eToro: record di nuovi utenti grazie anche a GameStop e crypto

La base utenti di eToro ha registrato un'impennata dall'inizio dell'anno in poi. A renderlo noto è la società stessa, fornendo qualche numero utile a comprendere l'entità della crescita: 3,1 milioni di nuovi account registrati solo nel corso del primo trimestre.

Prosegue dunque il trend positivo per la piattaforma di trading, che nel corso di tutto il 2020 aveva accolto 5,2 milioni di iscritti (1 milione nel Q1). Oggi la user base è formata complessivamente da circa 20 milioni di persone impegnate nella compravendita di criptovalute come Bitcoin o Ethereum e di titoli del mercato azionario.

We welcomed over 3 million new registered users in Q1 2021.

