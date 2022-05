Eurovision Song Contest 2022: NFT a un'asta di beneficenza per l'Ucraina

I vincitori dell’Eurovision Song Contest 2022 hanno pubblicato una collezione NFT. I fondi raccolti durante questa asta, iniziata il 25 maggio e che terminerà il 28 maggio, verranno devoluti in beneficenza all’Ucraina.

Una scelta quasi scontata secondo i più, proprio perché si tratta della Kalush Orchestra, la band che rappresentava l’Ucraina all’Eurovision di quest’anno. Anche se la vittoria ha suscitato alcune polemiche, è notevole il fatto che ancora una volta sono i Token Non Fungibili a essere uno spunto per la corsa alla solidarietà verso questa nazione.

Sappiamo bene che l’adozione degli NFT è esplosa da un anno all’altro. Nel 2021 è stato registrato un boom nella diffusione dei Token Non Fungibili e a rivelarlo è stato il rapporto annuale sugli NFT pubblicato da NonFungible.

Nondimeno, anche l'idea di mettere all'asta un NFT per celebrare la vittoria agli Eurovision è interessante.

Eurovision: Kalush Orchestra Auction NFT

All’asta è stato messo un NFT dell’Eurovision Glass Microphone Orchestra. L’obiettivo è quello di raccogliere donazioni da destinare all’Ucraina. Anche questa volta, come nelle tantissime precedenti iniziative, si potrà decidere di partecipare acquistandolo in criptovalute e/o in valuta fiat.

Chi si aggiudicherà questo NFT otterrà un pezzo digitale unico con Microfono e Kalush Orchestra dell’Eurovision. Inoltre, avrà la possibilità di incontrare la band e cenare insieme ai suoi membri. In più, potrà anche ricevere il Token Non Fungibile realizzato per il mondo reale in cristallo. In questo caso però l’offerta dovrà essere superiore a quella in valuta fiat.

L’annuncio di questa asta di beneficenza è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Meta History: Museum of War. Si tratta del sito web ufficiale utilizzato dal Governo Ucraino per raccogliere fondi a favore del Paese in guerra. Ecco cosa ha twittato:

La voce dell’Ucraina suonerà il più forte possibile con la nostra speciale asta NFT Stefania, dove potrai fare offerte per una statua dei vincitori dell’Eurovision 2022.

L’asta inizia adesso e dura fino alle 19:00 del 28 maggio. Ottieni subito i tuoi 12 punti dall’Ucraina!

The voice of Ukraine will sound as loud as possible with our special NFT auction Stefania where you will be able to bid for a statue of Eurovision 2022 winners.

— Meta History: Museum of War (@Meta_History_UA) May 25, 2022

Anche questa occasione dimostra quanto stia crescendo l'adozione degli NFT, anche nella vita comune e non solo per gli appassionati della criptosfera.

