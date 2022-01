ExpressVPN: segui Serie A 12 mesi + 3 omaggio

Nonostante il Covid-19 stia ancora scombussolando il calcio, con squadre decimate dai contagi e nuove limitazioni agli spettatori negli stadi, la Serie A di calcio italiana sta andando avanti. E con ExpressVPN puoi seguirla appieno!

L'ultima giornata di Serie A, tra l'altro, ha regalato nonostante tutto quanto detto prima delle stupende emozioni.

Per esempio, l'ex Inzaghi ha sconfitto la Lazio con la sua Inter. Confermandosi al primo posto. L'Atalanta ha surclassato l'Udinese in trasferta con ben 6 reti. La Juventus ha ribaltato il risultato contro la Roma di Mourinho. Il Sassuolo ha strapazzato l'Empoli con un sonoro 5 a 1!

Dunque, perché perdersi queste ed altre emozioni. Vediamo come fare attivando il servizio di ExpressVPN.

Come guardare la Serie A con ExpressVPN

A partire da 6 USD al mese si otterranno i canali CBS e CBS Sports Network.

Di cosa si tratta? CBS è l’emittente ufficiale per la Serie A e la Coppa Italia negli Stati Uniti a partire dal 2021/22. CBS è disponibile sui principali servizi di cord cutting negli Stati Uniti (fuboTV, YouTube TV e Hulu) e sulla piattaforma di streaming della CBS, Paramount Plus. Sono disponibili varie prove gratuite.

Ricorda però che lo Streaming è in inglese.

Per guardare la Serie A e la Coppa Italia su CBS:

Ottieni ExpressVPN Connettiti a una posizione server negli Stati Uniti Vai su Paramount Plus (a partire da 6 USD al mese) o visita YouTube TV (65 USD al mese), fuboTV (65 USD al mese), o Hulu (65 USD al mese) e utilizza una prova gratuita. Dovrai fornire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10001, 48104)

Ricorda però che potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense per abbonarsi a Paramount Plus, fuboTV o Hulu.

Se invece si predilige un computer per connettersi, al fine di ottenere un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Ancora, se si utilizza un dispositivo mobile, occorre scaricare l’app Paramount Plus (per Android e iOS), l’app fuboTV (per Android e iOS), l’app YouTube TV (per Android e iOS), o l’app Hulu (per Android e iOS).

Ci sono poi altri modi per guardare ExpressVPN

Come guardare Serie A su Youtube

E' anche possibile guardare la Serie A su Youtube, così come su fuboTV e Hulu.

Ecco i passaggi da seguire:

Ottieni ExpressVPN Connettiti a una posizione server in cui YouTube è disponibile Vai sul Canale ufficiale YouTube della Serie A

I consigli per una visione ottimale: