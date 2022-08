F‑Secure TOTAL: protezione totale con il 50% di sconto

Se è vero che la rete offre un numero impressionante di opportunità in svariati campi, è anche vero che è ricca di pericoli da non sottovalutare.

Al giorno d’oggi infatti, le minacce online sono molteplici e spaziano dai malware agli adware, dai trojan agli spyware fino a forme di attacco più avanzate come il phishing e i temutissimi ransomware.

Affrontare questo vero e proprio esercito di agenti malevoli è pressoché impossibile senza l’aiuto degli strumenti adatti. Di fatto, un ottimo antivirus è ormai pressoché d’obbligo su qualunque dispositivo elettronico in uso, tanto sui PC desktop o laptop quanto sugli smartphone e tablet.

In questo contesto, un prodotto come F-Secure Total, si distingue per l’efficacia e la flessibilità. A rendere questo antivirus ancora più apprezzabile poi, vi è l’attuale promozione che vede il suo prezzo scontato del 50%.

F‑Secure TOTAL è una suite di sicurezza completa e flessibile

Cosa rende F-Secure Total così appetibile per chi naviga online?

In realtà, non stiamo parlando di un classico antivirus ma di uno strumento più complesso. Il tool per rilevare ed eliminare virus e malware di qualunque tipo resta il cuore pulsante del software, anche perché supportato da un sistema in grado di bloccare siti Web malevoli.

Ciò consente sia di intervenire ad infezione avvenuta, sia di prevenire il contatto con virus e simili. Non vanno poi trascurati anche le altre utility incluse nella suite.

La Virtual Private Network, per esempio, è un sistema che prevede l’offuscamento dell’IP e l’adozione della crittografia. Il tutto per proteggere sicurezza e privacy dell’utente.

Il sistema di parental control invece, si rivela prezioso per quelle famiglie in cui anche i membri più giovani si stanno avvicinando alla rete.

Il password manager, dal canto suo, permette di proteggere le parole d’accesso da eventuali furti. In questo modo, è possibile mantenere al sicuro non solo social network, ma anche l’accesso rispetto a piattaforme di home banking e simili.

E il prezzo? Grazie allo sconto del 50% è possibile ottenere F-Secure Total, su un singolo dispositivo, spendendo solamente 39,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.