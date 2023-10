Facilita la gestione della tua attività con il conto aziendale Tot

Per gli imprenditori Tot fornisce un servizio di contabilità trasparente e lucido con numerosi vantaggi. Tra queste la possibilità di effettuare bonifici fino a 250.000 euro, gestire finanziamenti tramite pagamenti SDD, effettuare pagamenti F24, autorizzare deleghe I24 al proprio commercialista tramite Entratel e Fisconline, pagare la Pubblica Amministrazione con pagoPA, effettuare pagamenti tramite RiBa e altri vantaggi.

I costi di attivazione sono inesistenti e per le spese aziendali viene fornita anche una carta di credito Visa Business, compatibile con Google Pay e Apple Pay.

Alla scoperta dei piani personalizzati di Tot

Il piano Essentials è la soluzione ideale per semplificare la gestione della tua attività. Questo piano è acquistabile al costo di 7 euro al mese (o 70 euro all’anno) e offre le seguenti funzionalità: conto aziendale online con IBAN italiano, transazioni SEPA in entrata illimitate e gratuite, 100 transazioni SEPA gratuite per pagamenti in uscita annuali, una carta di credito Visa Business, la possibilità di depositare contanti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Sella e il supporto online.

Per chi desidera maggiori funzionalità c’è la possibilità di passare al piano Professionisti, che costa 15 euro mensili o 150 euro annuali. Questo aggiornamento offre vantaggi aggiuntivi, tra cui 150 transazioni SEPA extra in uscita all’anno (per un totale di 250).

Inoltre, il piano include la sincronizzazione automatica delle fatture e delle ricevute dal cassetto fiscale aziendale, pagamenti semplici delle fatture, strumenti per la riconciliazione semiautomatica delle fatture e assistenza prioritaria.

Tot fornisce una posizione centralizzata per la gestione dei dati aziendali e delle informazioni. In caso di problemi, l’assistenza degli esperti Tot è sempre disponibile tramite il servizio di live chat, e-mail o la community ufficiale, Inside Tot.

Se sei interessato a provare Tot, approfitta del periodo di prova gratuito di 30 giorni.

