Fai maturare i tuoi risparmi del 4% con SelfyConto

Se cerchi un buon conto corrente con cui far anche maturare i tuoi risparmi attraverso un buon tasso di interesse, uno di questi è sicuramente SelfyConto di Mediolanum con il suo tasso annuo lordo del 4%.

Aprendolo avrete un conto con zero canone, per coloro che hanno un’età massima di 30 anni e per tutti solo per il primo anno, oltre per zero spese per prelievi in europa con la carta di debito.

SelfyConto: il conto pensato per voi

SelfyConto è un conto corrente abbinato a una carta di debito gratuita MasterCard che garantisce prelievi gratuiti e senza limiti presso gli ATM di tutta europa. Ad essere gratuite sono anche le operazioni usuali, come bonifici, addebiti utente, F23, F24, MAV e RAV.

La carta di debito consente di pagare anche attraverso contactless e i portafogli digitali come Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay. È già disponibile in formato digitale, una volta aperto il conto, in modo che possa essere usata senza attendere l’arrivo di quella fisica. È gestibile interamente dall’applicazione per sospenderla e visualizzare il PIN quando volete, oltre a personalizzare i limiti di prelievo e di spesa. È inoltre inclusa un’assicurazione multirischi per gli acquisti online o in negozio, ovunque nel mondo.

La pratica interfaccia dell’app consente di consultare velocemente il bilancio dei vostri fondi, nonché i movimenti effettuati con le carte prepagate, anche di altre banche con il supporto al multicanale. Il pagamento delle utenze domestiche è istantaneo grazie alla lettura del QR Code: vi basterà inquadrarlo con l’app e il pagamento sarà stato emesso.

Accreditando lo stipendio, potete infine far maturare i vostri depositi del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. È possibile anche vincolare soltanto 100€.

Aprite ora il conto e approfittate della promozione! Basta recarsi nella pagina dedicata tramite il tasto qui sopra, cliccare su “Apri SelfyConto” e seguire le istruzioni. Una volta conclusa l’operazione, il conto sarà già pronto per essere utilizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.