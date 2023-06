Fai rifornimento a prezzo ridotto con carta UTA

I costi che devi sostenere per fare rifornimento alla tua auto iniziano a diventare eccessivi? Per chi giornalmente percorre un numero di chilometri elevato la soluzione migliore potrebbe essere la carta carburante multibrand UTA che consente di accedere ad un’ ampia rete di distributori risparmiando sul costo finale del rifornimento, ma non solo.

Acquistando la carta UTA puoi infatti avere accesso alle stazioni di servizio convenzionate sparse su tutto il territorio italiano, inclusi brand come Tamoil, Q8 ed Eni.

Affidati a UTA Edenred e goditi la massima libertà di rifornimento: in più puoi risparmiare sui costi complessivi grazie al recupero agevolato dell’IVA, motivo per cui tantissime grandi aziende si sono affidate al servizio e sono pienamente soddisfatte.

Se vuoi scoprire dove si trovano le stazioni a cui puoi accedere, il sito UTA ti consente di cercare le stazioni più vicine a te: ad esempio, tra le grandi città Milano offre 423 stazioni di servizio da cui puoi rifornirti mentre a Roma dispone di 448 stazioni di servizio e 85 pompe bianche.

Scegli UTA e dì basta a problemi di copertura grazie a oltre 9.500 stazioni di servizio convenzionate dislocate lungo strade e autostrade dell’intero territorio nazionale. Recupera dell’IVA e deducibilità dei costi sostenuti e risparmia denaro grazie alle pompe bianche più convenienti e a un network in continua espansione. Per semplificare la gestione dei costi sostenuti Edenred ti invia direttamente la fattura elettronica riepilogativa di tutte le transazioni effettuate.

