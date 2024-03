Fatti un regalo! Apri Crédit Agricole e ricevi 250€ in buoni Amazon

Non perdere l’occasione offerta da Crédit Agricole con il suo Conto Online e fatti un regalo qualsiasi su Amazon! Diventa ora titolare per ottenere fino a ben 250€ in buoni che puoi spendere per qualsiasi tipologia di acquisto. Inoltre hai anche un canone gratuito e un consulente dedicato, tutto in esclusiva grazie alla nuova promo! Ecco cosa offre nel dettaglio.

Conto Corrente Arancio: come ottenere la nuova promo e i buoni Amazon da 250€

Per approfittare della promozione non devi far altro che diventare titolare del conto Crédit Agricole entro il 28 marzo. Basta andare nella pagina ufficiale, fare clic su “Apri il conto” e seguire tutti i passaggi, fornendo i dati richiesti, effettuando la verifica con bonifico o webcam per firmare alla fine i contratti. Durante la fase di richiesta, seleziona la carta di debito e inserisci il codice promozionale VISA. In questo modo, quando la usi, potrai da subito ricevere i primi 100€. Invitando successivamente altri amici ad aprire il conto, tramite il tuo codice promo, potrai ottenere i rimanenti 150€, per un totale di 250€ in buoni Amazon da spendere come vuoi!

Una volta aperto il conto è inoltre totalmente gratuito e la carta di debito VISA ti consente di essere utilizzata per acquistare nei negozi sia in modalità contactless, che tramite i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per pagare all’istante con telefono oppure orologio smart. Inoltre puoi visualizzare il PIN quando lo hai dimenticato direttamente dall’app, nonché cambiare in ogni momento i massimali di spesa e prelievo agli ATM. I prelievi sono gratuiti e illimitati negli sportelli di tutto il gruppo.

Devi contattare la banca ma non è presente alcuna filiale? Puoi comunque rimanere in contatto per qualsiasi necessità tramite la chat dall’app, anche per quanto riguarda il consulente dedicato. Crédit Agricole è in questo modo sempre raggiungibile.

Approfitta oggi stesso dell’offerta e non perderti i buoni Amazon!