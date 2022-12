Fatti un regalo per Natale e scarica Woolsocks

Un regalo per Natale unico nel suo genere? L’app Woolsocks. Può sembrare strano questo invito, ma in realtà non lo è, anzi.

Woolsocks permette, tra le tante cose, di guadagnare col cashback, guadagno che poi può essere usato per effettuare acquisti usando quanto messo da parte.

Prima di creare confusione con queste poche e risicate parole, vale la pena approfondire la questione Woolsocks.

Woolsocks: perché questo regalo per Natale?

Iniziamo col dire che Woolsocks è un’app per gestire il denaro che possiede diverse funzionalità, tra cui alcune che aiutano a monitorare automaticamente le spese, risparmiare sugli acquisti, aumentare i risparmi e annullare gli abbonamenti indesiderati.

Come detto in precedenza, consente di guadagnare col cashback, ma anche di donare denaro in beneficenza. Quanto detto basta e avanza per giustificare un regalo per Natale di questo genere.

Per iscriversi a Woolsocks, è necessario scaricare prima l’app in questa pagina inquadrando il codice QR presente.

Una volta fatto, l’utente deve selezionare la lingua e scegliere il Paese di residenza. Successivamente deve inserire i suoi dati personali, leggere l’informativa sulla privacy e i Termini & Condizioni e accettarli.

Gli verrà inviata un’email di attivazione per la verifica dell’indirizzo di posta elettronica inserito durante la registrazione.

Facendo clic sul link l’account viene attivato. Inoltre riceverà una Gift Card da 25 euro in quanto nuovo iscritto.

Le caratteristiche principali di Woolsocks

L’app Woolsocks dispone di una serie di funzionalità per la gestione dei soldi. Consente di collegare tutti i conti bancari all’app per tenerli sotto controllo e di risparmiare con la funzione Savings Socks e raggiungere così gli obiettivi di risparmio.

Ma la funzione sicuramente più interessante è il cashback, che consente di ottenere rimborsi su quanto speso in 35.000 negozi fino al 50%.

Quanto accumulato con il cashback può essere riscattato subito e utilizzarlo per fare qualsiasi cosa, come appunto i regali di Natale.

