Fatturazione elettronica e pagamento F24: tutto facile con Qonto

La fatturazione elettronica è un sistema di emissione, invio e archiviazione digitale delle fatture che consente di eliminare per sempre la carta.

Con questo sistema si è detto addio fatture scritte a mano o con Excel, che venivano inviate per posta o via e-mail e conservate chissà dove. Inoltre, adesso è possibile risparmiare tempo e denaro sulla fatturazione e modificare in toto il concetto di archiviazione.

Poiché si tratta di un documento digitale contenente tutte le informazioni che, di solito, erano elencate nella fattura cartacea, deve essere tenuto in regola come previsto dalla legge e prodotto secondo il tracciato FatturaPA, scritto in linguaggio XML.

Quindi è importante affidarsi a un ottimo software, come quello offerto da Qonto. Vediamo come funziona.

Come funziona la fatturazione elettronica con Qonto

La fatturazione elettronica con Qonto è, innanzitutto, affidabile e veloce. Le aziende e i liberi professionisti possono gestire le proprie fatture elettroniche in modo centralizzato attraverso il loro conto.

Per il lavoratore autonomo e il libero professionista, è previsto un piano Smart con e-invoicing a 9 euro al mese per tre mesi, anziché a 19 euro.

Con Qonto si possono gestire le fatture elettroniche professionali in pochi clic, trasmetterle tramite SDL (Sistema di Interscambio) e controllarne lo stato in modo veloce.

Per accelerare il lavoro di compilazione e di invio fatture elettroniche, oltre che privo di errori, è già presente un modello in cui compilare soltanto tutti i campi in modo corretto. Inoltre, tutte le informazioni inerenti ai clienti possono essere salvate e riutilizzate in un secondo momento con pochi clic.

Una volta che sono pronte, Qonto invierà le fatture in modo automatico al Sistema di Interscambio.

Tutti i pagamenti potranno essere ricevuti direttamente sul conto, con le fatture da pagare ai fornitori che possono essere espletate in pochi clic. Le fatture emesse possono essere anche raggruppate in base ai fornitori

Il servizio può essere provato gratuitamente per 30 giorni cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.