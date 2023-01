Entra in Fineco: per te fino a 50€ di Buoni Amazon

Fineco è la banca numero 1 in Italia. Apri un conto corrente, per te ci sono fino a 50 euro di Buoni Amazon da utilizzare per acquistare qualsiasi cosa desideri. Inoltre, per il primo anno il canone di tenuta conto è gratis. Cosa stai aspettando? Scopri tutti i vantaggi di questa soluzione.

Ottenere questa promozione è facile e veloce. Facendo tutto online risparmi tempo e denaro, visto che puoi ottenere tanti Buoni Amazon per i tuoi acquisti. Questa iniziativa è ancora valida, ma sbrigati perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

L’offerta è destinata a tutti i nuovi clienti che avviano e completano la procedura di adesione e apertura del conto corrente Fineco. Per usufruire di questo vantaggio dovrai selezionare questo link e compilare tutti i dati richiesti. Ti serve una residenza italiana e maggiore età, il tuo smartphone e un documento di riconoscimento valido.

Fineco: canone gratis per 12 mesi e 50€ di Buoni Amazon

Fineco è un’ottima soluzione per i tuoi risparmi. Potrai gestire tutto tramite la sua praticissima app compatibile per tutti i dispositivi. Una volta aperto il conto corrente tutte le operazioni bancarie sono disponibili all’utilizzo direttamente online.

Non dovrai più recarti presso una banca fisica e attendere lunghe code allo sportello per effettuare un bonifico o pagare bollettini e altro. Potrai ottenere mutui, prestiti e fidi per realizzare qualsiasi progetto, con la soluzione giusta per te.

Inoltre, se lo desideri, potrai investire nelle soluzioni che Fineco offre da tantissimi anni. Perciò cosa stai aspettando? Apri subito il tuo nuovo conto corrente e ottieni fino a 50 euro di Buoni Amazon da spendere come vuoi oltre a 12 mesi di canone gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.