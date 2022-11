Con Fineco AM MegaTrends investi sui trend a più alto potenziale

Fineco AM Megatrends è il fondo di Fineco che investe sui trend di crescita e a più alto potenziale, combinandoli in un portafoglio tematico altamente innovativo.

Inoltre, aprendo un conto con Fineco entro il 31/12/2022 il primo anno di canone è gratuito e otterrai oltre 50 trades gratis.

I Megatrends sono rilevanti fattori socio-economici, ambientali e tecnologici che rispecchiano il mutare del nostro stile di vita. La digitalizzazione dell’economia, la rapida espansione delle città e l’esaurimento delle risorse naturali sono solo alcune delle tendenze strutturali che trasformano il modo in cui i governi approcciano la politica, come le aziende vengono gestite e il modo in cui viviamo.

Con Fineco AM MegaTrend potrai supportare aziende che sviluppano nuove tecnologie per soddisfare la domanda globale di acqua, aziende impegnate a mitigare il nostro impatto ambientale, o acora, imprese specializzate nello sviluppo di infrastrutture smart.

I trend mondiali su cui puoi investire con FAM MegaTrend

Clima

I segni del cambiamento climatico sono presenti ogni giorno: alluvioni, incendi, tornado e uragani stanno diventando allarmi frequenti. Inoltre con l’avanzare dell’industrializzazione non stiamo facendo abbastanza per ridurre le emissioni di CO2, la plastica riciclata o i rifiuti.

Salute

Sviluppo di tecnologie per migliorare l’assistenza sanitaria riducendone i costi.

Questo settore è in forte crescita grazie ad una combinazione di fattori che includono un’innovazione continua (fortemente correlata al progresso scientifico e medico), un’adozione rapida da parte di un vasto pubblico e un mercato con ancora spazio di crescita.

Connettività

Siamo sempre più connessi, e la connettività è un mercato il cui fatturato è stimato in 13.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Dallo streaming video alla tele-medicina, il passaggio al digitale è una tendenza irreversibile.

Acqua

Il consumo di acqua è aumentato di 6 volte dal 1900 ed è destinato a crescere ulteriormente, a causa dell’urbanizzazione e dell’aumento dell’uso industriale e agricolo. La crescita della popolazione, l’urbanizzazione e i cambiamenti nella dieta ad alta intensità idrica si aggiungono all’aumento della domanda industriale di acqua.

Consumo

I nostri stili di vita continuano a cambiare: trascorriamo sempre più tempo su media digitali e questa continua trasformazione apre opportunità per le aziende in grado di individuare tempestivamente l’impatto dei cambiamenti nello stile di vita.

Robotica

La graduale adozione dei cosiddetti cobot (da collaborative robot) è quasi scontata. Questi cobot rendono più sicuri i compiti ripetitivi o difficili per i lavoratori, garantiscono una qualità superiore e sono più produttivi.

Smart Cities

Il sovraffollamento richiede soluzioni più smart. Le città occupano il 3% della superficie terrestre, ma ospitano più della metà della popolazione e generano l’80% di tutta la produzione economica. Con l’aumentare della popolazione, le città devono trovare soluzioni per migliorare la loro qualità di vita dei residenti.

FinTech

L’ecosistema finanziario è sempre più digitale. L’intelligenza artificiale, big data e nuove tecnologie come Blockchain costringono banche e assicurazioni a continui processi di innovazione nel mondo finanziario.

Per aprire il tuo conto con Fineco clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.