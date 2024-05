Fineco: canone gratuito per 12 mesi se lo apri entro il 30 settembre

Con la nuova promo, Fineco ti offre la possibilità di aprire un conto corrente gratuito per i primi 12 mesi, se ne richiedi l’apertura e diventi titolare entro il 30 settembre. Si tratta di uno dei conti più completi tra quelli disponibili, con numerose funzioni e diversi servizi per gestire i propri soldi, richiedere prestiti e molto altro.

Fineco ti consente di avere, con un unico conto corrente, un gran numero di servizi per gestire al meglio tutti i tuoi movimenti, come spese, bonifici, invio denaro e altro. Insieme al conto puoi decidere di avere diverse tipologie di carte VISA o MasterCard, tra cui:

Tutte le carte consentono di prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM compatibili con il circuito nazionale Bancomat per importi superiori a 99€. Il prelievo è anche possibile tramite smartphone, inquadrando il codice QR.

Con Fineco i bonifici sono gratuiti e illimitati verso tutta Italia. Lo stesso vale per i bollettini postali Mav e Rav eseguiti direttamente dal conto.

Tra le funzionalità più utili e conosciute, c’è MoneyMap: un servizio che ti permette di avere una visione completa di come spendi i tuoi soldi e del saldo disponibile. Ti permette di calcolare il risparmio, raggruppare la spesa e impostare dei budget personalizzati.

Inoltre con CashPark Svincolabile, puoi far fruttare i tuoi soldi in un conto deposito senza rinunciare alla flessibilità di svincolare le somme prima della scadenza, mantenendo gli interessi maturati.

Fineco ti permette di creare anche la tua identità digitale SPID gratuitamente, per avere così accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e delle aziende che aderiscono.

Hai meno di 30 anni? Il canone è gratuito fino al 30° anno di età e puoi anche investire in azioni Italiane e americane a prezzo scontato, oltre a sottoscrivere piani di accumulo ETF.

