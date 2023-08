Conto Fineco: con servizi innovativi e a canone zero per 12 mesi

Fineco offre un conto corrente con integrati una serie di servizi innovativi e smart per gestire il denaro in semplicità.

Con la promozione in corso, per chi apre un conto entro il 30 settembre 2023, Fineco offre canone zero per i primi 12 mesi e canone zero per i giovani fino al compimento dei 30 anni. . Al termine del periodo promozionale il canone è di 3,95€ al mese, azzerabile.

Il canone del conto include diversi servizi, come bonifici SEPA gratuiti e illimitati verso 250 paesi e in 20 valute diverse, pagamenti MAV e RAV, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche senza commissioni.

Grazie alla modalità di pagamento digitale Tap&Go, è possibile effettuare pagamenti contactless nei negozi semplicemente appoggiando smartphone o smartwatch al POS. E con la funzione Paga con una Foto, è possibile pagare bollettini, multe o il bollo auto semplicemente scattando una foto dal proprio smartphone. Questo elimina la necessità di inserire manualmente i dati di pagamento e semplifica ulteriormente il processo di pagamento.

Inoltre, è possibile effettuare prelievi senza carta presso gli sportelli UniCredit, utilizzando semplicemente il QR Code dal proprio smartphone. In questo modo è possibile prelevare denaro in modo rapido e sicuro, senza dover portare con sé la propria carta di debito.

Fineco Pay è un’altra funzionalità offerta Fineco. Grazie a quest’opzione, è possibile scambiare denaro in tempo reale con i propri contatti, direttamente dall’app Fineco e senza alcun costo aggiuntivo. Questo rende semplice e veloce dividere le spese con gli amici o inviare denaro a familiari o colleghi.

Fineco offre anche la funzione Maxi Acquisto, che consente di aumentare temporaneamente il limite massimo di spesa della propria carta Visa Debit fino a 5.000€ per un giorno. Questa opzione è particolarmente utile per affrontare spese extra o acquisti di grandi dimensioni in modo rapido e senza complicazioni.

Infine, Fineco offre una serie di funzionalità per il controllo delle spese. Con il servizio Moneymap, è possibile monitorare il proprio bilancio familiare in modo costante. Moneymap categorizza automaticamente le entrate e le uscite, aiutando a risparmiare con un budget personalizzato. Inoltre, è possibile impostare soglie di spesa e ricevere degli avvisi quando vengono superate.

Per conoscere l’offerta completa di Fineco clicca qui.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com