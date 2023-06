Il conto Fineco a canone zero: un mondo di vantaggi

Semplice e smart, al tempo stesso: tutti i vantaggi del conto Fineco con dodici mesi a canone zero per chi sceglie di aprirlo subito. Una soluzione per il banking nata nel 1999 e andata via via evolvendo nel tempo per rispondere alle nuove esigenze dei clienti. La filosofia è la stessa, da sempre: porre l’innovazione al servizio della gestione del denaro.

I vantaggi del conto Fineco: canone zero e non solo

La natura smart del conto Fineco si manifesta con l’integrazione di tecnologie che permettono, ad esempio, di effettuare pagamenti digitali con diverse modalità, anche online e nei negozi attraverso smartphone e smartwatch, semplicemente avvicinandoli al POS. Inoltre, il sistema Pay permette di scambiare denaro con i propri familiari, amici, partner o colleghi, in tempo reale e senza commissioni.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di sicurezza e assistenza, con protezioni dedicate e la possibilità di rivolgersi al servizio di supporto clienti 24/7, via telefono oppure con un SMS.

Da segnalare poi i bonifici gratuiti verso i destinatari italiani (una caratteristica oggi non scontata) e la possibilità di effettuare versamenti in favore della Pubblica Amministrazione (bollo auto, tasse ecc.) direttamente da smartphone o computer, evitando così le lunghe e noiose code allo sportello.

A tutto questo si aggiunge la gestione intelligente del bilancio familiare grazie alla funzionalità MoneyMap che si occupa di monitorare e calcolare automaticamente le entrate e le uscite. Infine, segnaliamo la natura multicurrency per diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio (solo spread) tra euro, dollaro e decine di altre valute da tutti i paesi del mondo.

Ci sono opportunità anche per chi ha intenzione di investire il proprio denaro. Con il conto Fineco a canone zero per dodici mesi, fino al compimento del trentesimo anno di età è possibile beneficiare di condizioni vantaggiose per il trading.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com