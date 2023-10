Fineco: conto corrente a canone zero se lo apri entro dicembre

Fineco offre un conto corrente a canone zero per 12 mesi se lo aprite entro il 28 dicembre 2023. È una buona scelta se volete avere uno strumento con cui gestire facilmente le operazioni giornaliere e i propri soldi.

Offre diverse funzionalità sia tramite l’app che al livello di servizi ed è facile da apire online. Ma scendiamo nei dettagli per capire cosa include.

Fineco: tutti i dettagli di un conto corrente semplice

Con Fineco avete a disposizione un conto corrente gratuito per il primo anno, se il conto viene aperto entro il 28 dicembre 2023, abbinato a una carta di debito VISA interamente gestibile dall’area privata per quanto riguarda limiti di prelievo e acquisto. I prelievi sono gratuiti fino a 3000€ e si possono prenotare comodamente dall’app, mentre il massimale della carta si può anche aumentare fino a 5000€ al giorno, per eventuali maxi acquisti.

Con i prelievi smart, basta il codice QR da inquadrare con lo smartphone per autenticarsi, senza inserire alcuna carta. Inoltre, grazie al supporto ai pagamenti digitali, potete pagare appoggiando il vostro smartphone ai POS dei negozi, per concludere la transazione. Non mancano i bonifici istantanei, per ricevere e inviare denaro in pochi secondi, senza aspettare giorni, oltre alla funzionalità Fineco Pay, con cui è possibile inviare soldi con i propri contatti in tempo reale, direttamente dall’interfaccia dell’applicazione.

Fineco semplifica anche i pagamenti dei bollettini: basta una foto al documento per concludere l’operazione. In caso di furto o smarrimento, potete bloccare la carta anche in autonomia dall’app, senza attendere le verifiche dell’assistenza. Se avete dimenticato il PIN potete richiederlo velocemente sempre tramite l’applicazione, vi sarà inviato attraverso un SMS. Presso tutti gli sportelli evoluti Unicredit non solo potete effettuare prelievi, ma anche versamenti in totale comodità, depositando il denaro contante nel cassetto apposito.

La funzionalità MoneyMap consente di tenere tutto sotto controllo, organizzando in maniera pratica i movimenti effettuati con il conto, tra entrate e uscite con apposite categorie, aiutandovi a risparmiare con un budget personalizzato.

Seguite la procedura semplificata online per aprire ora il conto!

