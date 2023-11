Conto corrente: 12 mesi a canone zero con Fineco

La scelta del conto corrente attraverso cui gestire i propri risparmi è di fondamentale importanza: ecco perché è bene affidarsi a una realtà solida, capace di garantire le necessarie tutele, ma senza essere costretti a rinunciare alle innovazioni e alle opportunità che giungono dal mondo FinTech. Quello proposto da Fineco ha, tra gli altri vantaggi, 12 mesi a canone zero. Lo puoi aprire subito per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Fineco: conto corrente a canone zero per 12 mesi

Sono molti gli strumenti inclusi: dal supporto ai prelievi smart da eseguire anche senza carta (inquadrando un codice QR) ai pagamenti digitali, dall’invio e ricezione di denaro in tempo reale senza costi ai bonifici istantanei, fino alla possibilità di aumentare per un giorno il proprio massimale Visa Debit fino a 5.000 euro, in caso di necessità. Tutto è racchiuso all’interno di un’applicazione dall’interfaccia semplice e consultabile da smartphone, come visibile qui sotto, a cui accedere tramite riconoscimento facciale o dell’impronta.

L’elenco completo della caratteristiche proposte dal conto corrente di Fineco a canone zero per dodici mesi (poi comunque azzerabile) è molto più lungo e include, tra le altre cose, i versamenti self-service di assegni e contanti, il versamento di utenze, bollettini e tasse, le ricariche telefoniche e benefit per chi vuol iniziare a investire. Per conoscerle tutte è sufficiente visitare la pagina dedicata. E, in caso di bisogno, è sempre possibile rivolgersi all’assistenza attiva 24/7.

Il servizio è proposto da Fineco Bank, realtà italiana fondata nel 1999 e oggi scelta da oltre 1,5 milioni di clienti, oggi una delle più importanti banche FinTech in Europa. A testimonianza della sua qualità ci sono anche le oltre 44.000 recensioni pubblicate su Trustpilot con un voto medio molto altro, pari a 4,8/5.

