Fineco conto corrente: per gestire tutto interamente online

Il conto corrente offerto da Fineco è pensato per offrire degli strumenti con cui poter gestire le proprie finanze e le operazioni interamente online, con un canone gratuito per i primi 12 mesi. Per questo è infatti anche compatibile con i portafogli digitali e con i pagamenti senza carta, rendendo tutto più semplice, facile e veloce.

Fineco: il conto corrente che semplifica le operazioni di ogni giorno

Il conto corrente di Fineco permette di prelevare prenotando direttamente dall’app: basterà poi inquadrare il codice QR dal proprio smartphone presso tutti gli ATM evoluti Unicredit. Questi consentono anche di depositare denaro presso l’apposito cassetto, senza la necessità di recarsi per forza a uno sportello.

La carta di debito VISA ha un massimale che è possibile aumentare fino a 5000€ al giorno, nel caso abbiate la necessità di effettuare acquisti di grosso calibro. Inoltre è possibile prelevare gratuitamente fino a 3000€, anche con prenotazione tramite app. I limiti mensili per quanto riguarda spese presso negozi online e fisici e prelievi agli ATM, sono interamente personalizzabili anche in base alla posizione. Non manca ovviamente la possibilità di sospendere la carta quando ad esempio non viene utilizzata. Se avete dimenticato il PIN, potete richiederlo comodamente dall’interfaccia, per riceverlo subito via SMS.

Con Fineco Pay spedite denaro con i vostri contatti che fanno uso del conto in tempo reale, senza costi aggiuntivi e direttamente dall’applicazione con pochi tocchi. Sono anche inclusi i bonifici istantanei, per l’invio istantaneo di fondi ad altre persone. L’applicazione consente di pagare all’istante bolletini di qualsiasi tipo: basta una foto e il gioco è fatto.

MoneyMap permette di avere tutto sotto controllo, con una visione completa sul conto per quanto riguarda il credito attuale e i movimenti in entrata e in uscita, con operazione categorizzate in automatico. Impostando dei limiti di spesa, potrete essere avvisati in tempo reale al raggiungimento di questi ultimi.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com