Conto Trading di Fineco: 0 €/mese, perfetto per iniziare

Il nuovo Conto Trading di Fineco nasce dall’esperienza di una Banca solida e affidabile, che vanta un altissimo grado di soddisfazione della clientela (94% in Italia), rivolgendosi a chi desidera investire in autonomia benefiando di strumenti chiari, semplici e accessibili. È possibile aprirlo subito con 0 euro di canone mensile per la gestione: basta un selfie.

Fineco: i vantaggi del Conto Trading

Le opportunità offerte sono molte e ognuno potrà trovare quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio portafogli, tra azioni, obbligazioni, indici o settori (anche con un piano di accumulo automatico), certificati, futures, opzioni, criptovalute, commodities da tutto il mondo e altro ancora. Il tutto con il supporto delle informazioni messe a disposizioni dai più autorevoli provider di notizie finanziarie e delle schede di approfondimento dedicate, senza dimenticare grafici interattivi sull’andamento consultabili via Web o applicazione mobile.

Come già scritto, per aprire il Conto Trading non bisogna far altro che scattarsi un selfie. Dopodiché, dopo averlo ricaricato, si è pronti per iniziare a investire, anche lasciandosi ispirare dai trend di mercato e creando una lista dei titoli preferiti.

Tra i vantaggi inclusi c’è anche quello inerente al regime fiscale amministrato. Non bisogna far altro che attivare l’opzione per lasciare che sia Fineco a calcolare e versare in automatico le imposte generate dall’attività di investimento. Semplice, no? Non mancano nemmeno strumenti essenziali come la possibilità di effettuare bonifici verso Italia ed estero.

Grazie allo zero canone mensile di gestione e alla trasparenza della commissione di negoziazione pari allo 0,19% (a seconda del controvalore dell’ordine, minimo 2,95 euro, massimo 19 euro), il Conto Trading proposto dalla Banca numero uno in Italia per volumi totali di azioni scambiate (report Assosim del primo semestre 2023) .

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.comI CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.[inserire la percentuale aggiornata relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre l’elevato rischio di perdere il suo denaro.Prima dell'adesione leggere i KIDs disponibili sul sito www.finecobank.com.