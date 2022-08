Fineco lancia AM Passive Underlyings

Fineco ha lanciato da poco AM Passive Underlyings, una selezione di fondi passivi in 6 portafogli innovativi per ogni tipo di profilo.

AM Passive Underlyings è un prodotto che combina diversificazione, costi contenuti ed efficienza fiscale in una strategia ottimizzata attraverso algoritmi proprietari e tecniche quantitative.

Le 6 strategie di investimento proposte da Fineco hanno un’esposizione azionaria attesa che va dal 15% all’85%.

In base al tuo profilo di rischio/rendimento, Fineco permette di scegliere tra 6 portafogli con esposizione crescente ai mercati azionari. Fineco Asset Managemet gestirà l’investimento nel tempo mantenendolo sempre allineato al livello di rischio scelto e nel rispetto della quota di azionario attesa.

Le 6 strategie di investimento hanno un’esposizione azionaria attesa che va dal 15% all’85%.

Tra i vantaggi zero commissioni di performance e piena visibilità sui costituenti.

Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management, spiega che i tre pilastri della nuova famiglia di prodotti sono: efficienza – data da assenza di commissioni di performance – ; tecnologia – un innovativo linguaggio di programmazione da oltre 2 terabyte di dati – e un team di gestori dedicati.

“Nonostante l’attuale contesto rimanga sfidante – afferma Fabio Melisso – abbiamo riscontrato curiosità e interesse per questa tipologia di prodotti che ha visto costanti flussi positivi dal lancio. Gli investimenti a lungo termine permettono di gestire le difficoltà di breve periodo che possono comportare volatilità anche molto importanti.”

FinecoBank S.p.A. è una banca diretta multicanale indipendente che offre, in unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento.

Leader in Europa nel brokerage, dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia.

Per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto entro il 30 settembre il primo anno di canone è gratuito, per aprire il tuo conto con Fineco clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.