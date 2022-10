Fineco, investire risparmiando con un occhio all'ambiente

Fineco ha ottenuto la certificazione EMAS: un riconoscimento di eccellenza a livello comunitario assegnato alle organizzazioni che adottano una politica ambientale in grado di ridurre gli impatti in modo concreto e misurabile, sviluppando nuove soluzioni per favorire la sostenibilità.

Grazie agli impegni di riduzione degli impatti ambientali del gruppo italiano, l’agenzia di rating MSCI ha elevato il giudizio Esg a ‘AA’ (Leader).

Fineco Bank si inserisce così tra le aziende “leader” valutate da MSCI e, all’interno del settore “diversified financials”, si posiziona nel 37% con il migliore rating. Il giudizio ha evidenziato risultati eccellenti per quanto riguarda la corporate governance e lo sviluppo del capitale umano, considerando il percorso di Fineco in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi per una limitazione dell’incremento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi.

Prima in Italia per soddisfazione clienti, trasparenza, fiducia e servizi offerti, Fineco offre servizi di banking oltre che credito, servizi di trading e investimento.

Fino al 23/10/2022, completando la procedura di apertura conto corrente con Fineco, potrai scegliere tra un buono regalo Amazon.it dell’importo di 50€ o un pacchetto di 100 ordini trading.

I vantaggi offerti da Fineco

Tra le varie funzionalità incluse nel conto Fineco troverai:

un servizio Multicurrency integrato che permette di diversificare liquidità e investimenti e di operare direttamente nelle principali valute mondiali senza commissioni di cambio.

integrato che permette di diversificare liquidità e investimenti e di operare direttamente nelle principali valute mondiali senza commissioni di cambio. MoneyMap che categorizza, anche in automatico, entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Poterai così visualizzare le tue spese su Google Maps e i brand più utilizzati a colpo d’occhio.

che categorizza, anche in automatico, entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Poterai così visualizzare le tue spese su Google Maps e i brand più utilizzati a colpo d’occhio. Prelievi smart tramite l’app Fineco, anche senza carta negli ATM UniCredit. Inoltre, con MaxiPrelievo puoi ritirare fino a 3.000€ e puoi versare contanti e assegni negli ATM evoluti UniCredit, senza spese.

Apri il tuo conto con Fineco e otterrai un buono Amazon

