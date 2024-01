Fineco, per te conto corrente a canone zero per 12 mesi

Ti piacerebbe aprire un conto che ti consente di beneficiare del canone zero? Con Fineco, se decidi di aprire un nuovo conto entro il 12 aprile 2024, hai la possibilità di risparmiare beneficiando di un numero totale di ben 12 mesi a canone zero.

Il canone zero per i primi 12 mesi dall’apertura del conto, è solamente uno dei tantissimi vantaggi che Fineco ha pensato di mettere a disposizione degli utenti. Accedere ad operazioni come prelievi smart o scambiare denaro con i propri contatti direttamente dall’app, non sarà più un problema. Per chi non lo sapesse, il prelievo smart consente di prelevare senza carta presso gli ATM UniCredit. Dunque, grazie alla sua semplicità e alla versatilità del conto Fineco, già tantissimi utenti hanno deciso di aprire il loro.

Non a caso, aprire il conto corrente è davvero semplice: accedendo alla pagina web dedicata Fineco puoi proseguire con l’apertura grazie ad una procedura semplificata che ti ruberà solamente 5 minuti.

Fineco: il conto corrente del futuro

Oggi non parliamo di un classico conto corrente! Ma di un conto che è in grado di offrire servizi innovativi e smart per aiutare tutti gli utenti a gestire al meglio il denaro e in modo semplice.

Non a caso, Fineco investe da sempre in tecnologia, ma crede nel valore insostituibile delle relazioni umane. Ecco perché riesce ad offrire ogni giorno un’esperienza di banking unica, straordinaria e personalizzata.

Apri subito il tuo conto per avere:

possibilità di prelevare agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone.

Appoggiare il tuo Smartphone o Smartwatch al POS dei negozi per pagare.

Scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da App.

Inviare e ricevere denaro in tempo reale ed effettui pagamenti in pochi secondi, anche da app.

Aumentare per un giorno il tuo massimale Visa Debit, fino a 5.000€.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com