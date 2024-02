Fineco: un conto corrente intelligente e ideale per gli investimenti

Quello di Fineco è un conto corrente pensato per gestire al meglio i soldi, grazie a strumenti intelligenti che ti permettono di tenere facilmente sotto controllo tutti i movimenti. Inoltre è ideale per gli investimenti, fornendo un facile accesso all’acquisto di azioni. E se hai meno di 30 anni hai anche ulteriori vantaggi, come sconti sull’acquisto di azioni, piani di accumulo gratuiti, canone azzerato e altro!

Fineco: le caratteristiche del conto corrente

Fineco è un conto corrente che offre un canone gratuito per i giovani fino a 30 anni. Superato tale limite, o se il titolare ha un’età superiore, la quota sale a 3,95€ al mese. È tuttavia possibile azzerarla utilizzando i servizi e i prodotti finanziari offerti dalla banca.

Tutte le operazioni bancarie di base sono gratuite. È quindi possibile fare bonifici SEPA, MAV, RAV, F24, pagare utenze, bollettini e tasse senza alcun costo aggiuntivo. Con MoneyMap gestisci il tuo denaro agevolmente e con gli strumenti integrati sei in grado di calcolare il risparmio, creando budget di spesa.

Hai a disposizione anche una vasta gamma di servizi, tra cui diverse carte di credito, debito o ricaricabili, prelievi in Italia e all’estero, versamenti di contanti e assegni agli ATM evoluti del gruppo UniCredit, servizi di finanziamento come mutui, fidi e prestiti. Puoi anche creare un nuovo SPID, se ancora non ce l’hai, tramite il servizio integrato Namirial.

Le carte Fineco sono utilizzabili in modalità contactless e associabili ai portafogli digitali per pagare con il tuo smartphone o smartwatch. Inoltre puoi prelevare gratuitamente su circuito nazionale Bancomat importi superiori a 99€, in tutta Italia.

Devi inviare denaro rapidamente? Con Fineco Pay, puoi inviare o raccogliere soldi semplicemente via SMS o WhatsApp senza sapere l’IBAN del destinatario! Ti basta avere il suo numero nella rubrica.

Puoi anche sottoscrivere prestiti e mutui direttamente dal tuo homebanking per realizzare i tuoi progetti. Puoi richiedere un mutuo su misura scegliendo rata, durata e tipologia di tasso più in linea con le tue necessità.

Richiedi ora Fineco e diventa subito titolare, per non perdere i benefici che ha da offrire!