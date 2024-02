Fino a 150€ in buoni Amazon: ecco come riceverli con Crédit Agricole

Il conto corrente che ti offre massima comodità e convenienza esiste: Crédit Agricole, che in via promozionale garantisce canone zero ai nuovi utenti, un consulente dedicato e la possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Operatività digitale e vantaggi

Il conto online Crédit Agricole è progettato per chi vuole gestire le proprie finanze in modo rapido ed efficiente, direttamente da casa o in movimento. Grazie all’App e all’Home banking, potrai tenere sotto controllo i tuoi conti, effettuare bonifici gratuiti, pagare bollettini e tanto altro.

Tra i vantaggi esclusivi, è impossibile non citare:

Conto Deposito con un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi

Buoni regalo Amazon fino a 150 euro : ti basta sottoscrivere la carta Debit Visa, riceverai 50 euro all’apertura e fino a 100 euro utilizzando la carta

: ti basta sottoscrivere la carta Debit Visa, riceverai 50 euro all’apertura e fino a 100 euro utilizzando la carta La carta di debito Visa è a canone zero per due anni. Ti consente di pagare in modo sicuro online, in negozio e ovunque nel mondo

Con il Conto Online Crédit Agricole, avrai a disposizione strumenti moderni e sicuri per gestire le tue finanze. Dalla già citata gestione in app, alla possibilità di mettere la carta in pausa con un clic e bloccarla immediatamente in caso di smarrimento o furto, fino al servizio 3D Secure per effettuare acquisti online.

Con Crédit Agricole, avrai accesso alla competenza di un consulente dedicato che ti supporterà in ogni fase, anche a distanza. Affidati a Crédit Agricole: se apri un conto ora, otterrai canone azzerato, sia per il conto che per la carta di debito, e la possibilità di ricevere fino a 150 euro in buoni Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.