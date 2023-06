Fino a 200 euro di buoni Amazon con Crédit Agricole: ecco come

Per chi cerca una soluzione di risparmio conveniente, Crédit Agricole presenta la migliore offerta per giugno 2023 con conto corrente online: 200 euro di buoni Amazon.

Inoltre hai la possibilità di usufruire di una soluzione gratuita senza oneri o commissioni aprendo il conto prima del 4 ottobre 2023.

Se scegli di utilizzare la carta di debito Visa, avrai diritto a 50 euro di buoni regalo Amazon. Inoltre, hai la possibilità di arrivare fino a 200 euro di buoni utilizzando la carta per acquistare articoli online o nei negozi fisici.

200 euro di buoni Amazon se apri il conto Crédit Agricole online

L’opzione più allettante per giugno 2023 è senza dubbio il conto online fornito da Crédit Agricole, per la sua interessante promo: 200 euro di buoni Amazon e carta a canone zero.

Aprendo un conto corrente online con Crédit Agricole entro il 4 ottobre 2023, potrai godere del vantaggio di transazioni senza commissioni a tempo indeterminato.

Sebbene l’app sia il mezzo principale per la gestione del conto, avrai l’ulteriore vantaggio di un consulente personale disponibile per l’assistenza sia di persona presso la filiale che da remoto.

Aprendo il conto corrente online con Crédit Agricole e inserendo il codice promozionale “VISA” nel modulo di apertura entro il 31 luglio 2023, unitamente alla sottoscrizione della carta Crédit Agricole Visa entro il 30 settembre 2023, potrai ricevere subito 50 euro in regalo di buoni.

Per gli acquisti effettuati tramite portafogli digitali, POS o transazioni online, puoi scegliere di ricevere ulteriori 200 euro utilizzando la carta di debito collegata al tuo conto.

Puoi anche beneficiare della carta di debito Visa Crédit Agricole gratuita, che rimane tale per due anni.

Inoltre, puoi stabilire limiti di spesa e personalizzare le funzioni della tua carta in base alle tue esigenze. Per creare il conto, fai semplicemente clic sul seguente link:

Inoltre, utilizzando il conto corrente online messo a disposizione da Crédit Agricole, puoi richiedere la carta di credito Nexi Classic (che ha un canone annuo di 40,99 euro) e beneficiare della comodità di effettuare il pagamento dei tuoi acquisti nel mese successivo alla transazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.