Finom: carte di pagamento, cashback e fatturazione da 5 euro

Una piattaforma che riunisce insieme conto corrente, carte di pagamento, cashback e servizio di fatturazione? Finom!

È completamente digitale e semplifica notevolmente la gestione finanziaria di PMI, startup e freelance partendo dal costo mensile di 5 euro.

La società nasce nel 2019 e, in poco tempo, è riuscita a raccogliere consensi in tutta Europa. Il servizio finanziario che offre combina un conto business al servizio di fatturazione in modo efficace e a prova di perdite di tempo.

Carte di pagamento, conto corrente e servizio di fatturazione: ecco l’offerta di Finom

Finom offre un conto corrente con IBAN italiano e carte di pagamento fisiche e virtuali.

Questo conto possiede le principali funzionalità di quello tradizionale, a cui si aggiungono servizi per la gestione amministrativa e contabile di un’attività.

Il servizio di fatturazione integrato è di livello eccellente, a cui viene affiancata la riconciliazione, la categorizzazione delle spese, la creazione di sotto-conti e l’accesso personale a favore del commercialista e dei membri del team.

Inoltre, se non bastasse, Finom consente di ottenere un cashback del 3% su ogni acquisto effettuato tramite una carta fisica o virtuale.

I piani di abbonamento sono quattro: Solo, Start, Premium e Corporate. Si parte da 5 euro al mese con il piano Start e si conclude con i 100 euro al mese per il piano Corporate.

Ritornando al servizio di fatturazione elettronica, si possono creare e inviare fatture allo SDI, che le recapiterà al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre Finom consente la gestione dei documenti online, come ricevute, fatture, ritenute di acconto, ecc.

Tutti i dati contenuti negli scontrini possono essere digitalizzati in brevissimo tempo con un tool di riconoscimento.

Per aprire un conto Finom partendo dal piano Solo da 5 euro al mese (adatto per i freelance alle prime armi), basta cliccare sul link qui sotto:

Alla fine si disporrà di un conto completamente digitale per gestire l’attività quotidiana tramite un’app molto semplice da usare e disponibile sia per iOS che per Android.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.