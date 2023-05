Finom, conti all-in-one a partire da 5 euro: aprilo adesso

Se cerchi un conto all-in-one su misura per professionisti e piccole e medie imprese che includa un servizio di fatturazione completo per soddisfare tutte le tue esigenze, Finom potrebbe essere l’opzione ideale.

È fondamentale tenere presente che Finom è un’organizzazione Fintech fondata nel 2019. Opera in tutta Europa e fornisce un servizio finanziario che unisce un conto aziendale con funzionalità di fatturazione integrate, aggregazione dei conti e categorizzazione delle spese.

L’obiettivo primario dell’azienda è quello di aiutare nella gestione della tua attività.

Conto all-in-one? Finom è la scelta ideale: ecco perché

Il conto all-in-one di Finom si distingue per diversi motivi. Innanzitutto, include un IBAN italiano e carte di pagamento che offrono cashback, oltre alle funzioni di base standard che consentono agli utenti di gestire le proprie spese in modo più efficace.

Il conto Finom è pensato non solo per le aziende, ma anche per i professionisti, con carte sia fisiche che virtuali e IBAN.

Integra perfettamente tutte le funzionalità essenziali di un conto tradizionale con strumenti per semplificare le attività amministrative e contabili. Quando apri il conto Finom, riceverai subito un IBAN italiano.

Registrandoti oggi, puoi usufruire di un’offerta unica che ti consente di attivare il tuo conto gratuitamente per un mese. Inoltre, avrai anche la possibilità di ricevere cashback fino al 3%.

Attualmente, la gamma di piani Finom è composta da quattro opzioni:

conto Solo a 5 euro al mese ;

; conto Start a 15 euro al mese ;

; conto Premium a 25 euro al mese ;

; conto Corporate a 100 euro al mese.

Clicca sul link sottostante e apri il conto:

Questi quattro piani sono stati realizzati esclusivamente per soddisfare le esigenze di professionisti e PMI, tutti a prezzi ragionevoli considerando l’enfasi data al servizio clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.