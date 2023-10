Finom, conto business e primo mese gratis

Hai mai sentito parlare di Finom? Se sei un professionista in regime forfettario e hai un fatturato superiore a 25.000 € all’anno, dovrai utilizzare la fatturazione elettronica. Affidati a Finom!

Non a caso, il servizio messo a disposizione degli utenti da parte di Finom consentono di semplificare la gestione della tua attività. Con Finom, infatti, hai a disposizione molto più di un semplice conto business. Soluzioni finanziarie all-in-one per professionisti e PMI sono a portata di mano e non dovrai più preoccuparti di nulla. E se decidi di iscriverti oggi hai un account gratis per un mese!

I piani Finom disponibili

Se sei un libero professionista puoi scegliere uno tra i seguenti piani:

Piano Solo a 5 euro al mese

Piano Start a 15 euro al mese

Piano Premium a 25 euro al mese

Piano Corporate a 100 euro al mese

Ciascuno dei piani sopra citati mette a tua disposizione un mese gratuito per permetterti di provare senza alcun vincolo tutti i servizi Finom. Terminato il periodo di prova avrai la possibilità di annullare il piano senza costi.

Perchè, dunque, conviene affidarsi a Finom per aprire il proprio conto? Con Finom i vantaggi sono del tutto numerosi dato che avrai il tuo IBAN in sole 72 ore. Avrai a tua disposizione carte fisiche e virtuali gratuite, cashback fino al 3%, Google Pay e non solo. Potrai dire addio a tutte quelle fastidiose procedure che vengono solitamente richieste per la fatturazione perchè quest’ultima sarà online, semplice ed efficace. Che aspetti? Scegli Finom per gestire le tue finanze e avrai anche l’archiviazione dei documenti in cloud.

Al fine di offrire un servizio del tutto ottimizzato, Finom mette a disposizione degli utenti un’assistenza clienti in tempo reale con supporto telefonico o video dedicato, tempo di risposta inferiore al minuto e centro assistenza interattivo disponibile 24 ore su 24.

