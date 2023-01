Finom: fatturazione integrata e carte aziendali con cashback

FINOM è una piattaforma digitale pensata per semplificare la gestione finanziaria di imprenditori e liberi professionisti.

Fondata nel 2019 e operante in tutta Europa, FINOM offre un servizio finanziario che combina un conto business con numerose funzionalità per aiutarti a gestire la tua attività in maniera efficace e senza perdite di tempo.

Con FINOM avrai un conto di pagamento con IBAN italiano che include carte fisiche e virtuali. Il conto ha tutte le principali funzionalità di un conto tradizionale insieme a numerosissimi servizi per gestire l’attività amministrativa e contabile che lo rendono unico nel suo genere, come l’integrazione con la fatturazione, la categorizzazione delle spese, la riconciliazione, la possibilità di creare sotto-conti con IBAN dedicato, e accessi personalizzati per commercialista e membri del team.

Potrai richiedere carte gratuite per ogni piano, senza nessuna commissione, che ti permettono di ottenere un cashback fino al 3% sugli acquisti effettuati.

Il servizio di fatturazione elettronica integrato permette di creare e inviare fatture elettroniche che verranno prima inviate allo SDI, quindi recapitate al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate senza possibilità di errore.

Con FINOM potrai inoltre gestire tutti i tuoi documenti online eliminando la carta nella tua vita quotidiana. Potrai conservare tutti i tuoi documenti importanti, come ricevute, fatture e altro, sempre a portata di mano.

Potrai digitalizzare e importare i dati degli scontrini in pochissimo tempo grazie al tool di riconoscimento di FINOM. Non dovrai preoccuparti di conservare fisicamente gli scontrini, ma avrai tutte le informazioni a tua disposizione in modo digitale.

Finom ti offre anche la possibilità di categorizzare le tue spese e pianificare i tuoi risparmi mese per mese utilizzando un wallet digitale dedicato. In questo modo, potrai tenere sotto controllo le tue finanze e raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio in modo più facile e veloce.

Il conto FINOM si apre direttamente online, 100% digitale e si può gestire tramite una semplicissima app disponibile sia per iOS che per Android.

Per conoscere l’offerta completa di FINOM clicca qui.

