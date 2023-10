Finom: il conto corrente aziendale per professionisti e PMI

Finom è un conto corrente aziendale, dotato di IBAN totalmente Italiano, strumenti per la gestione delle spese e per semplificare la fatturazione. È pensato per professionisti e PMI, offrendo inoltre un cashback fino al 3% su tutti gli acquisti.

Aprendo ora il conto, avrete inoltre canone gratuito per un mese, insieme a tanti altri vantaggi che ora andremo a scoprire.

Finom: il conto business pieno di vantaggi

Richiedendo adesso il conto corrente Finom, oltre a un mese gratuito, otterrete anche 3 portafogli digitali, 2 carte virtuali incluse e fino a 100 bonifici SEPA con addebito diretto in entrata e uscita.

Il conto viene aperto in sole 72 ore dopo la procedura di richiesta, che può avvenire interamente online. Il cashback del 3% viene ottenuto su tutti gli acquisti: spendete ovunque e ottenete gli sconti più alti. A ciò si aggiungono controlli specifici per le spese dell’azienda ma anche dei vari gruppi di lavoro, oltre che per la fatturazione.

Finom include carte fisiche e virtuali gratuite, con commissioni azzerate. Consentono di avere un limite di prelievo di 10.000€ per ciascuna carta e possono essere interamente gestite dall’area privata, con limiti di spesa e prelievi o sospensione temporanea. Supportano i portafogli digitali, per pagare comodamente con Google Pay. Tutte le spese sono tracciabili in tempo reale dalla dashboard.

Le funzionalità per le fatture permettono di condividere link di pagamento con clienti, integrare PayPal per i pagamenti istantanei e inviare promemoria di pagamento automatici per le fatture non saldate. Finom offre anche un sistema conforme alla normativa per la fatturazione elettronica, con numerosi servizi aggiuntivi per facilitare la gestione dell’attività.

Una sezione dedicata permette di digitalizzare tutti i documenti cartacei, come fatture o altro, in modo da averli sempre a portata di mano. Basta una semplice foto e una funzionalità di riconoscimento sarà in grado di importare tutto in un attimo.

L’apertura è semplice e si può richiedere direttamente dalla pagina dedicata. Fatelo adesso e semplificate la gestione della vostra azienda!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.