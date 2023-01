Finom: il conto online con servizio di fatturazione integrato

Finom è una piattaforma digitale ideata per semplificare la gestione delle finanze di PMI e liberi professionisti con un servizio di fatturazione elettronica integrato semplice da utilizzare ed efficace.

Grazie a questa funzionalità potrai creare, inviare e gestire le fatture della tua attività in modo facile e veloce, senza dover utilizzare programmi complessi o spendere tempo prezioso. Le tue fatture elettroniche verranno prima inviate allo SDI, quindi recapitate al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate senza possibilità di errore.

Il servizio di fatturazione di Finom è anche integrato con PayPal, in questo modo puoi accettare pagamenti immediati dai tuoi clienti, e ad ogni fattura verrà abbinato un link di pagamento che ti aiuta ad essere pagato più velocemente. In più, il servizio include una funzione di promemoria di pagamento automatici per le fatture insolute. Questo ti permette di ricordare ai tuoi clienti di effettuare il saldo delle fatture in modo tempestivo, evitando ritardi o problemi.

Finom ti aiuta anche nella gestione delle spese e a tenere in ordine la tua contabilità. Potrai caricare le ricevute con un semplice tocco sulla fotocamera ed esportare in massa di documenti e dati sulle operazioni. Inoltre, la piattaforma di include uno strumento di expense management per aiutarti a tenere traccia delle spese e del budget della tua attività.

Con Finom potrai anche ordinare carte virtuali e fisiche direttamente dall’app in pochi secondi, impostare dei limiti di spesa e ricaricarle in pochi clic. Non pagherai alcuna commissione e otterrai un cashback del 3% sugli acquisti effettuati con la carta di credito dell’azienda.

Aprire un conto con Finom è facile e veloce: bastano pochi minuti online e per ottenere il tuo IBAN e iniziare a utilizzare la piattaforma.

Per provare un mese gratuitamente Finom clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.