Finom: le tue fatture in 60 secondi

Finom è una piattaforma digitale che offre numerosi servizi per la gestione delle finanze di aziende e liberi professionisti. Uno di questi è il servizio di fatturazione, progettato per rendere il processo di creazione e invio delle fatture il più semplice e veloce possibile.

Creare e inviare una fattura con Finom richiederà soltanto un minuto, potrai così lasciare che il resto del tuo tempo sia dedicato ad altre attività importanti.

Le funzionalità del servizio di fatturazione di Finom

Con Finom avrai a disposizione la funzione di autocompletamento dei campi, che ti permette di impostare rapidamente la fattura senza dover digitare manualmente le informazioni e modelli che ti permettono di risparmiare tempo con i pagamenti dei clienti abituali. Una volta che la fattura è pronta, puoi inviarla facilmente via e-mail o messenger con un semplice clic.

Ad ogni fattura viene abbinato un link di pagamento. Questo permette ai clienti di effettuare il pagamento in modo veloce e senza problemi. Inoltre, Finom utilizza notifiche smart per ricordare ai clienti i pagamenti scaduti, aumentando così le possibilità che il pagamento venga effettuato in modo tempestivo.

Le fatture vengono allegate automaticamente alle transazioni del tuo conto bancario, assicurando libri contabili ordinati e ben organizzati. Niente più noiose riconciliazioni: la contabilità sarà più semplice e veloce.

Tra i punti di forza di Finom troviamo anche la presenza di tantissime piccole ma preziose funzionalità, che rendono l’utilizzo del servizio pratico e immediato.

Una di queste è la possibilità di effettuare pagamenti rapidi con PayPal, sia attraverso un link che tramite un codice QR. Questo rende il processo di pagamento ancora più semplice e veloce.

Un’altra utile funzionalità di Finom è la traduzione delle fatture in diverse lingue, tra cui inglese, italiano, tedesco, francese, olandese e polacco.

Inoltre, Finom mette a disposizione delle funzioni di ricerca e filtro sulle fatture, permettendoti di avere sempre tutto sotto controllo. Con queste funzionalità, sarai in grado di trovare facilmente le fatture che stai cercando e di filtrarle in base a diverse categorie, come ad esempio il cliente, la data o lo stato del pagamento.

Per scoprire tutte le funzionalità di Finom clicca qui.

