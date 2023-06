Finom per un mese il conto è gratis: approfitta ora

Finom ha sviluppato una soluzione per conti aziendali che mira a semplificare la gestione finanziaria sia per i liberi professionisti che per le aziende. In questo periodo consente di provare gratis per un mese il conto.

Con il conto Finom, ti viene concesso un IBAN italiano insieme a carte di pagamento che forniscono cashback, gestione delle spese e un servizio di fatturazione integrato.

Inoltre, puoi generare sottoconti dotati di un IBAN univoco, accesso personalizzato per i membri del tuo team.

Il conto è disponibile in quattro diverse versioni: Solo, Start, Premium e Corporate, ciascuna con servizi su misura che si rivolgono a specifici tipi di attività. Il costo mensile di Solo è di 5 euro, Start di 15 euro, Premium di 25 euro e Corporate di 100 euro.

Per un mese il conto Finom è gratis

Finom offre carte fisiche e virtuali senza costi aggiuntivi per tutti i suoi piani, insieme a funzionalità come il monitoraggio delle spese in tempo reale e l’analisi del flusso di cassa per garantire il controllo completo agli utenti.

Con il servizio di fatturazione elettronica puoi creare e inviare fatture elettroniche che vengono prima inviate allo SDI e poi inoltrate all’Agenzia delle Entrate.

Utilizzando il conto aziendale Finom, puoi facilmente collegare un portale di pagamento a tutte le fatture che invii e godere dell’ulteriore vantaggio dell’integrazione di PayPal per transazioni veloci.

Inoltre, la piattaforma semplifica il processo di invio di solleciti di pagamento ai clienti che hanno fatture non pagate, assicurando che venga loro ricordato il saldo dovuto.

Utilizzando Finom, puoi facilmente accoppiare le fatture emesse con i pagamenti in entrata e, con un solo clic, puoi esportare tutti i dati delle transazioni e dei documenti, rendendo le tue responsabilità contabili molto più gestibili.

Utilizzando Finom, hai la comodità di caricare facilmente qualsiasi ricevuta, fattura o contratto sulla piattaforma.

Una volta caricati, la funzione di riconoscimento automatico provvederà prontamente a digitalizzare i tuoi documenti in pochi click.

Se vuoi provare gratis per un mese il conto, fai semplicemente clic sul link qui sotto:

