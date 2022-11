Finom: servizi finanziari per imprese e professionisti in un'unica soluzione

Fondata nel 2019, FINOM è una Fintech operante in tutta Europa che offre un servizio finanziario pensato esclusivamente per imprese e professionisti.

Il conto di FINOM contiene tutte le principali funzionalità di un conto tradizionale insieme a numerosissimi servizi per gestire l’attività amministrativa e contabile che lo rendono unico nel suo genere. Il conto integra il servizio di fatturazione, la categorizzazione delle spese, la riconciliazione, la possibilità di creare sotto-conti con IBAN dedicato, e accessi personalizzati per commercialista e membri del team.

Potrai digitalizzare scontrini e ricevute attraverso il tool di riconoscimento e importarne i dati in un attimo. Avrai la possibilità di conservare i tuoi documenti importanti in FINOM per averli sempre a portata di mano ed eliminare la carta. Inoltre, potrai monitorare e categorizzare le tue spese, e pianificare i tuoi risparmi mese su mese su un wallet digitale dedicato.

Grazie alle funzionalità di FINOM potrai gestire da solo la tua dichiarazione dei redditi e ridurre le spese per il tuo commercialista.

Cosa include il conto Finom

IBAN italiano

L’apertura del conto si effettua online e richiederà solo pochi minuti e ottieni l’IBAN in 72 ore.

Carte fisiche e virtuali gratuite

Emetti più carte di debito VISA gratuite con una commissione dello 0%

3% di cashback

Spendi ovunque e ricevi lo sconto più alto del mercato

Gestione delle spese

Archiviazione dei documenti in cloud e Expense Management per controllare tutte le spese tue e del tuo team.

Fatturazione semplice

La fatturazione automatica è integrata grazie all’API Finom in qualsiasi e-store, CRM o ERP. Puoi creare e inviare fatture elettroniche che verranno prima inviate allo SDI, quindi recapitate al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate senza possibilità di errore.

FINOM è disponibile anche tramite app sia per iOS che per Android. Per scaricarla sul tuo dispositivo basterà cercare «Finom Business» all’inteno dell’App store.

