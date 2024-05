Finom Solo: il conto aziendale gratis se lo apri entro il 31 maggio

Finom è una soluzione per le PMI e i professionisti con l’obiettivo di semplificare le operazioni aziendali più comuni, come la fatturazione e la contabilità. Se richiesto entro il 31 maggio, il piano “Solo” è gratuito, con carte fisiche e virtuali, funzionalità per la fatturazione e molto altro.

Finom: il piano Solo gratis se aperto entro il 31 maggio

Finom include diversi vantaggi e utilità, come funzioni specificatamente pensate per la gestione delle spese, per semplificare la fatturazione, oltre che un cashback fino al 3% su tutti gli acquisti. Una volta richiesto, consente di avere subito un IBAN entro 72 ore per operare da subito effettuando ad esempio pagamenti internazionali verso oltre 150 paesi, oltre che avere carte in formato sia fisico che virtuale gratuite per te e i tuoi dipendenti.

Le funzionalità di fatturazione integrata permettono di inviare fatture in pochi secondi, ricevere pagamenti più velocemente e gestire la tua contabilità. Inoltre, con la funzione “Paga ora”, puoi permettere ai tuoi clienti di pagare direttamente dalla pagina della fattura.

La piattaforma Finom è altamente personalizzabile e offre una dashboard intuitiva per tenere traccia delle transazioni con notifiche in tempo reale. Puoi anche gestire le spese, archiviare documenti in cloud e integrare il software di contabilità.

Il piano Solo, gratuito se richiesto entro il 31 maggio, ti permette di avere un limite di prelievo fino a 500€, carte fisiche e virtuali gratuite, fino a un massimo di 5 bonifici SEPA con addebito diretto gratuiti e funzionalità avanzate per la fatturazione. Non manca la possibilità di gestire il conto tramite app, la possibilità di impostare ruoli agli utenti che hanno accesso al conto e un accesso dedicato al commercialista.

Finom è un conto corrente ideale se stai cercando una soluzione finanziaria completa che ti permetta di concentrarti sulle attività più importanti. Diventa ora titolare in poco tempo per avere il piano Solo gratis!