Finom Solo: il conto perfetto per i freelance

Finom Solo è un piano esclusivamente su misura per i liberi professionisti, che offre un’esperienza bancaria completa e modulabile in un unico pagamento. Include una serie di servizi per semplificare la gestione delle finanze.

Finom offre numerose caratteristiche interessanti per la gestione delle finanze, come la possibilità di acquisire un IBAN entro 72 ore, carte fisiche e virtuali gratuite e un servizio di fatturazione integrato e semplice da utilizzare.

Scopri tutti i servizi di Finom Solo

Il conto Finom è gestito esclusivamente tramite l’App Finom, che consente di visualizzare in qualsiasi momento saldi e transazioni da un’interfaccia semplice e intuitiva.

Il conto Finom Solo offre una carta fisica e un numero illimitato di carte virtuali gratuite, il tutto a fronte di un canone mensile di 5 euro. È inoltre possibile acquistare ulteriori carte fisiche, per le quali si applica una commissione di emissione di 5 euro.

Il conto Finom offre la possibilità di formare portafogli distinti per diversi tipi di spesa, evitando così prelievi involontari dai risparmi. Inoltre, per facilitare ulteriormente la gestione finanziaria, Finom offre un sistema di fatturazione online semplice ed efficiente, integrato nel conto.

Finom consente agli utenti di creare rapidamente fatture professionali, con un campo di completamento automatico per una configurazione rapida e modelli per rendere più efficienti i pagamenti dei clienti abituali. Inoltre, gli utenti possono inviare le fatture via e-mail o messenger con un solo clic una volta create.

Il conto facilita anche la gestione automatizzata dei pagamenti e la tracciabilità di entrate e uscite, fornendo un’archiviazione sicura dei documenti basata su cloud.

Tutti i dati essenziali, tra cui documenti d’identità, contratti, ricevute e altro ancora, sono disponibili da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e ovunque.

