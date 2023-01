Coppa Italia: come vedere Fiorentina-Sampdoria in streaming

Fiorentina-Sampdoria è la sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale. La vincente affronterà la squadra uscita a testa alta dal confronto tra Milan e Torino. Ricordiamo che la formula del torneo non prevede andata e ritorno: si tratta di una gara secca, con passaggio del turno deciso tramite supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Artemio Franchi alle ore 18:00 di giovedì 12 gennaio.

Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

È possibile guardare la partita in streaming, in chiaro e senza alcuna spesa sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vale anche per chi si trova all’estero, passando da un servizio come NordVPN. Ancora, da casa, si può sintonizzare il televisore su Italia 1.

I padroni di casa dovranno gestire forze e risorse, in vista anche degli impegno di campionato e di Conference League. Per gli ospiti, invece, la prospettiva di proseguire nella competizione per ritrovare la fiducia in un’annata che li vede lottare in Serie A per uscire dalla zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni schierate in campo dai due tecnici, Italiano e Stankovic, al fischio d’inizio.

Fiorentina: Terraciano, Terzic, Martinez Quarta, Milenkovic, Dodò, Barak, Amrabat, Castrovilli, Saponara, Cabral, Gonzalez;

Sampdoria: Audero, Zanoli, Amione, Murillo, Augello, Villar, Rincon; Leris, Montevago, Sabiri, Gabbiadini

Chi si trova all’estero e desidera guardare Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia in diretta streaming con telecronaca in italiano può farlo semplicemente connettendosi allo streaming di Infinity attraverso NordVPN. In questo modo, il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

