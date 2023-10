Flex Tax, assistenza fiscale gratuita per P.IVA

Grazie alle partnership strette, Flextax ha il piacere di offrirti un servizio sempre più completo e vantaggioso. Se hai appena aperto la tua Partiva IVA e non sei ancora esperto del settore sei nel posto giusto. Oggi parliamo proprio di un servizio che può fare perfettamente al tuo caso.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente vuoi avere un servizio di commercialista online sempre a portata di mano. Flex Tax è un servizio pensato proprio per offrire supporto per Partite IVA. Nel caso in cui tu non abbia mai sentito parlare non devi preoccuparti! Sono già oltre 25.000 le persone hanno deciso di utilizzare questo servizio per gestire al meglio la propria partita iva e senza avere più problemi.

Parliamo di una nuova piattaforma online con assistenza fiscale gratis pensata per liberi professionisti che hanno una partita IVA.

Effettuando la registrazione gratuita, con FlexTax puoi accedere a diversi servizi tra cui ticket di assistenza fiscale (10 all’anno).

Dunque, con Flex Tax puoi creare un account gratuito e avere accesso ad una vasta gamma di servizi. In più con Flex Tax puoi accedere gratuitamente a un gestionale e a una rete di commercialisti e consulenti fiscali. Oltre 25.000 persone hanno infatti deciso di utilizzare questa piattaforma per poter gestire al meglio la propria partita iva.

In alternativa, con Flex In voice puoi fare fatture cartacee illimitate e fino a 100 fatture elettroniche gratuite, gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valuta diverse e creare preventivi. Tra le funzionalità non possiamo non citare anche FlexTools, servizio tramite cui è possibile effettuare previsioni sulle tasse da pagare, calcolare le ritenute d’acconto e l’Iva. Scegli il servizio FlexTax più adatto a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.