FlexTax gestisce la tua Partita Iva: scegli tra versione Gratis o Plus

Hai Partita Iva e sei stanco del tuo commercialista? Perché sceglierne uno solo quando con FlexTax ne hai tanti a tua disposizione insieme a strumenti professionali per una gestione attenta e facilitata della contabilità fiscale? Grazie a questa soluzione puoi davvero rivoluzionare la tua vita e approfittare di tantissime funzionalità eccellenti proprio grazie a questa piattaforma. Attiva la versione gratuita!

Con il tuo accesso gratuito ricevi assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali di questo servizio. Inoltre, hai anche supporto dal team tecnico per utilizzare al meglio il gestionale. In aggiunta hai anche inclusa la fatturazione elettronica per inviare fatture cartacee illimitate e fino a 100 fatture elettroniche gratuite. Potrai gestire più codici Ateco, emettere fatture in altra lingua e valuta, creare preventivi e fatture proforma.

Addirittura hai anche la possibilità di simulare le tasse da pagare effettuando così previsioni, calcoli sui ravvedimenti operosi, ritenute d’acconto e Iva. I tools ti permettono di cercare codici tributo o codici Ateco e visualizzare il calendario fiscale. Infine, con FlexTax Gratis hai anche un sistema che tiene sotto controllo entrate e uscite, gestione della liquidità presente, passata e previsionale, stima delle imposte in tempo reale e report finanziari.

FlexTax Plus: la gestione completa della tua Partita Iva

Oltre alla versione gratuita, esiste anche FlexTax Plus a partire da 319 euro l’anno, Iva Esclusa. Con questo pacchetto hai una soluzione completa alla quale affidare la tua contabilità. Cosa include in più rispetto alla versione gratuita? Primo, apertura della Partita Iva in regime forfettario od ordinario semplificato, come professionista, con iscrizione in Camera di Commercio come commerciante o artigiano.

Secondo, cambio consulente passando alla nuova gestione della contabilità senza fatica se hai già Partita Iva. Terzo, dichiarazione dei redditi, eventuali liquidazioni Iva, F24 per Inps e altre imposte. Quarto, assistenza dalla rete di commercialisti online e consulenti fiscali in grado di fornirti supporto scritto o telefonico illimitato, occupandosi di tutti gli adempimenti con il fisco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.