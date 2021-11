Flowe: il conto corrente a canone zero e 100% GREEN

Flowe è una start-up di Banca Mediolanum che offre un conto a canone zero con carta Mastercard inclusa.

Flowe non è una banca ma bensì un IMEL ovvero un Istituto di Moneta Elettronica. In pratica, oltre al guadagno ha anche un occhio di riguardo su alcuni temi sensibili come l’eco sostenibilità.

Flowe: come funziona

La soluzione in questione è Green perché oltre a fornire la carta di debito su circuito Mastercard in legno e non in plastica, come succede per i principali sistemi di pagamento, pianta un albero in Guatemala. Grazie a Flowe le famiglie del posto potranno beneficiare di un piccolo sostegno.

La carta fornita da Flowe all’apertura del conto non è una prepagata ma una vera e propria carta di debito. La differenza sostanziale è che la disponibilità sarà quella del proprio conto corrente.

Il conto corrente attento all’ambiente è disponibile in due piani. Il primo prende il nome di Fan e comprende il canone mensile gratuito, il costo dei bonifici in area SEPA gratis e senza limiti, oltre alla possibilità di prelevare da qualsiasi ATM senza commissioni.

Con questo piano è possibile, inoltre, predisporre l’auto ricarica del conto attraverso un’altra carta. La prima ricarica è gratuita, mentre, le successive prevedono un costo di 1 euro. È possibile disporre di un saldo massimo pari a 10.000 euro.

La seconda soluzione, invece, è la Friend. Questo piano dispone di un plafond massimo di 75.000 euro. Inoltre, la ricarica del conto tramite altre carte di pagamento è sempre gratuita anche dopo la seconda.

Friend, a differenza del piano Fan che è completamente gratuito, prevede un costo mensile pari a 10 euro.

In entrambi i casi, è previsto un corrispettivo una tantum di 15 euro per l’emissione della carta in legno. In alternativa, è possibile richiedere una carta virtuale gratuita tramite app.

L’app di Flowe è disponibile sia per smartphone Android che per iOS.