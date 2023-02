Flowe: il conto Smart che si prende cura del Pianeta

Flowe è un conto corrente che unisce finanza personale e attenzione per l’ambiente.

I conto ti permette di monitorare le tue spese, ti aiuta a risparmiare per raggiungere i tuoi obiettivi e ti permette anche di ricevere premi sotto forma di badge per raggiungere traguardi specifici. In questo modo, non solo puoi sviluppare il tuo potenziale finanziario, ma anche sentirti parte di una community impegnata a fare la differenza.

In più, il conto Flowe include una carta di pagamento unica nel suo genere che rispetta rigorosi standard ambientali.

Il conto Flowe

Il conto Flowe è disponibile in versione Fan, Flex o Friend.

Il piano Fan a canone gratuito permette di richiedere la Flowe Card di debito in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali.

Con i piani Flex o Friend è potrai invece richiedere la Flowe Card realizzata in legno. Quando richiederai questa carta, Flowe pianterà un albero in Guatemala attraverso il programma ZeroCO2, per compensare la CO2 prodotta e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali.

Per i più piccoli è anche disponibile la Carta Flowe Junior: una carta prepagata per under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente di monitorarne l’utilizzo.

Tutto ciò che riguarda le tue carte sarà disponibile tramite app in una sola schermata: potrai vedere o nascondere il pin, bloccale e sbloccale con un tap, disattivarle per sempre e impostare limiti settimanali o mensili alle tue spese.

Grazie alla funzionalità di analisi spesa potrai anche dire addio a calcolatrici e scontrini qua e là. Tramite l’app potrai sempre avere a portata di mano statistiche e categorie automatiche per seguire l’andamento delle tue spese direttamente dal tuo smartphone.

Con Arcadia, Flowe propone anche un sistema di obiettivi e ricompense, mediante il quale è possibile sbloccare dei badge legati a varie attività e ottenere dei punti da accumulare nel corso del tempo che consentono di accedere a premi e promozioni.

Per conoscere tute le funzionalità offerte da Flowe clicca qui.

