Flowe: la carta in legno proveniente da foreste certificate

Flowe è la soluzione per chi desidera gestire le proprie finanze in modo green, attento all’ambiente e alla sostenibilità. Oltre ad offrire servizi di pagamento, Flowe mette a disposizione numerose funzionalità per controllare le spese e ridurre la propria impronta ecologica.

Il primo grande vantaggio di Flowe è la sua carta di debito in PLA, una plastica biodegradabile realizzata con materie prime naturali. Questa è disponibile per il piano Fan, che è completamente gratuito.

Scegliendo invece uno dei piani a pagamento Flex (2,50€/mese) o Friend (10€/mese), è possibile richiedere la Flowe Card realizzata in legno. Questa carta comprende anche il programma ZeroCO2, che compensa la CO2 prodotta piantando un albero per ogni nuova carta di legno richiesta.

In più, grazie all’iniziativa Freshback, ogni 100 pagamenti di tutti gli utenti con una delle carte di debito, Flowe pianterà un albero in Guatemala.

Con la promozione in corso, è possibile provare il piano Flex gratis per 3 mesi e richiedere gratis la carta in legno proveniente da foreste certificate. Basterà aprire il conto Flowe entro il 30giugno 2023 e inserendo il codice FLOWECARD in fase di registrazione.

Il conto di Flowe si può gestire completamente da smartphone tramite app. Grazie ad essa è possibile tenere traccia dei propri movimenti finanziari in pochi clic. In più, l’app permette di analizzare le spese e di visualizzarle in categorie automatiche. Questo consente di tenere sotto controllo il proprio budget e di migliorare le tue abitudini di spesa per ridurre il tuo impatto ambientale.

Per i più giovani, Flowe mette a disposizione la Carta Flowe Junior, una carta prepagata disponibile per i minori di 18 anni molto pratica perché consente ai genitori di monitorare l’utilizzo e di impostare dei limiti di spesa.

Per provare gratuitamente per 3 mesi il piano Flex di Flowe clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.