Francia-Germania: NFT in campo per la nazionale Blues

La Francia, questa sera impegnata nell'esordio a EURO 2020 contro la Germania, è la prima nazionale di calcio a rendere disponibile una serie di NFT destinati ai suoi tifosi. È il frutto della collaborazione tra la federazione transalpina e la piattaforma Sorare.

In modo simile a quanto già avvenuto con alcune squadre di club (tra le quali figura la Juventus), alcuni degli uomini più rappresentativi tra quelli al servizio di mister Deschamps sono protagonisti di carte da collezione rilasciate in edizione limitata.

Introducing our first National Team cards ever. 🔥 Welcome The World Champions 🇫🇷 @equipedefrance 🔭 Before you go scouting, find out all about the National Team cards in our blog: https://t.co/Vt3cKxTBVP — Sorare (@SorareHQ) June 14, 2021

I Non-Fungible Token sono di fatto asset esclusivamente digitali assegnati all'acquirente tramite un certificato di proprietà basato su blockchain. Tra quelli disponibili ci sono il portiere Hugo Lloris, il centrocampista Paul Pogba e gli attaccanti Karim Benzema, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. A spingere l'iniziativa anche quest'ultimo, con un post condiviso sui social dove vanta milioni di follower.

La notizia testimonia come pressoché qualsiasi contenuto possa diventare un NFT ed essere venduto, non solo quelli riconducibili all'ambito dell'arte come l'opera “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” di Beeple ceduta per la cifra record pari a 69,3 milioni di dollari o il CryptoPunk appena ceduto per 11,8 milioni di dollari.

Tra le realtà che hanno manifestato l'intenzione di fare il loro ingresso in questo vivace mercato c'è anche eBay, con la prossima apertura di una sezione dedicata sul marketplace.