Freedom Finance: tariffa speciale per i nuovi clienti

Con la crescita esponenziale dell’interesse per il mercato delle criptovalute sono cresciute a braccetto tutte le società che trattano questo settore. Sono ormai davvero molte le voci che corrono attorno ad un mercato nuovo come quello delle crypto, la nascita di società specializzate nel settore fa capire quanto queste possano essere importanti nel futuro.

Con l’incremento dell’interesse delle persone numerose piattaforme di trading cercano di accaparrarsi la clientela con delle promozioni e bonus di benvenuto.

Tra le realtà che consentono di investire online, c’è la piattaforma Freedom Finance. Come molte altre digital platforms, essa permette di investire in azioni, ETF e obbligazioni senza commissioni.

E’ presente una tariffa conveniente per i nuovi clienti, essa viene attivata non appena il conto viene verificato ed ha una durata di 30 giorni, dopo essere scaduti i 30 giorni si passa direttamente alla tariffa smart. Per i nuovi clienti che usano la promo in fase di registrazione ci sono quindi dei vantaggi come non avere costi di commissione per le azioni, non si hanno costi di attivazione e non si pagano gli avvisi ricevuti tramite sms. Per tutte le altre tariffe ci sono dei costi aggiuntivi da verificare sul sito.

Le IPO più attese del nuovo anno

Ci si aspetta che il mercato delle IPO del prossimo anno soddisferà gli investitori. Vediamo quali asset possono essere di particolare interesse con l’inoltrarsi del nuovo anno.

Tra le aziende di cui ci si aspetta un’impennata troviamo sicuramente Tik Tok che vanta al momento solo in america oltre i 400 milioni di utenti ed ha una prospettiva di espansione davvero alta; dopo troviamo anche Discord Inc. che offre un servizio di messaggistica gratuito con accesso a conferenze vocali e video ed infine Starlink una delle società possedute da un certo Elon Musk.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi