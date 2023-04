Freedom24: apri un conto e ottieni fino al 3% sui tuoi risparmi

Apri un conto Freedom24 e ottieni fino al 3% di interesse sui tuoi risparmi. Questa iniziativa è ora disponibile per tutti i nuovi clienti che intendono negoziare in totale libertà con questo exchange innovativo depositando anche del denaro sul conto risparmio.

Tra l’altro in questi giorni benefici anche della prova gratuita di trading per investire senza commissioni. Ricco di soluzioni digitali, avrai la sensazione di aver scelto una piattaforma di risparmio con funzionalità fatte su misura. Scopri tutte le strategie da mettere in pratica.

Grazie a Conto D avrai un interessante conto risparmio dove potrai depositare una quantità personale di denaro decidendo anche se in valuta Euro o Dollaro USA, così i tuoi risparmi potranno ottenere nel primo caso il 2,5% di interesse e nel secondo caso il 3% di interesse con Freedom24.

Freedom24: i tuoi risparmi oggi valgono

Apri il tuo conto personale su Freedom24 e dai valore ai tuoi risparmi. Grazie a questa soluzione non avrai accesso solo a una piattaforma di trading, ma anche a un formidabile conto risparmio che offre un interesse fisso e sicuro sulla tua liquidità non investita. Intanto, potrai acquistare azioni al prezzo di emissioni.

Avrai a disposizione oltre 1 milione di azioni, ETF, opzioni su azioni e futures. A tua disposizione ci sono consulenti specializzati e qualificati sempre a tua disposizione per rispondere ad ogni tua domanda sia telefonicamente che di persona. Inoltre, potrai accedere alle 15 maggiori borse valori in America, Europa e Asia.

Investi con estrema libertà e facilità attraverso un’app mobile semplice e intuitiva. Inoltre, avrai sempre accesso alla piattaforma web per un trading facile e una gestione semplice del tuo portafoglio. Non aspettare altro tempo, fai fruttare i tuoi risparmi con Freedom24.

