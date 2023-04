Freedom24: guadagna fino al 3% senza investire

Apri un conto con Freedom24 e scopri il nuovo conto deposito che ti permette di ottenere fino al 3% di interesse sulle somme non investite. In modo passivo ottieni un guadagno pulito, senza alcun rischio e in modo efficace. Una soluzione particolarmente interessante per chi vuole unire un po’ di sicurezza al trading.

Aprendo un conto su Freedom24 hai fin da subito a disposizione Conto D. Si tratta di un interessante conto risparmio che ti permette di guadagnare una certa percentuale di interesse sulla tua liquidità non investita. Il tasso di interesse varia in base al deposito che può essere effettuato in Euro o in Dollaro USA. Scegli tu cosa vuoi fare:

depositando in Dollari ottieni un tasso di interesse del 3% ;

ottieni un tasso di interesse del ; depositando in Euro ottieni un tasso di interesse del 2,5%.

Freedom24: una soluzione, più opzioni

Freedom24 è un ottimo exchange che ti permette di diversificare enormemente i tuoi investimenti. Inoltre, garantisce anche un alto grado di sicurezza e diverse informazioni per un trading più consapevole e fruttuoso. Infatti, aprendo un conto su questa piattaforma hai fin da subito a disposizione un pool di esperti qualificati.

Ottieni consulenza al telefono o di persona in qualsiasi momento. Accedi alle 15 maggiori borse valori in America, Europa e Asia. Acquista tra più di 1 milione di azioni, ETF, opzioni su azioni e futures. Approfitta dell’accesso a nuove azioni al prezzo dell’IPO sul mercato secondario. Fai tutto questo tramite la pratica app mobile o da web.

Scegliendo Freedom24 ti assicuri un trading facile con una gestione semplice e immediata del tuo portafoglio. Approfitta subito della libertà che solo questo exchange sa darti. Apri ora il tuo conto e goditi 30 giorni di trading gratuito. A tua disposizione ci sono quotazioni e grafici dei prezzi in tempo reale, cambio valuta integrato, notifiche aggiornate, cronologia degli ordini e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.